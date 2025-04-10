Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu
Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda makas atarak ilerleyen bir sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, diğer sürücülerin hayatını riske attı.
Makas atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada
İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda makas atarak ilerleyen sürücünün diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GC 2775 plakalı otomobil sürücüsü, makas atmaya başladı. Trafiğin akıcı olduğu bir andan makas atarak ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücünü makas attığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa