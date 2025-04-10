Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

Makas atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda makas atarak ilerleyen sürücünün diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GC 2775 plakalı otomobil sürücüsü, makas atmaya başladı. Trafiğin akıcı olduğu bir andan makas atarak ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücünü makas attığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.