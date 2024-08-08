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Mahsur kalan genç, botla kurtarıldı

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Tunceli'de kayalık bölgede mahsur kalan genç, AFAD tarafından joker botla kurtarıldı. Tunceli merkez Dedeağaç (Pilvenk) bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Doğukan Ç. serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüzerek karşıya geçen Doğukan Ç. karşı kayalıkta mahsur kalınca ailesi durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan genci, bulunduğu yerde güvenliğini sağlayarak joker bot ile tahliyesini gerçekleştirdi.

Mahsur kalan genç, botla kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de kayalık bölgede mahsur kalan genç, AFAD tarafından joker botla kurtarıldı.

Tunceli merkez Dedeağaç (Pilvenk) bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Doğukan Ç. serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüzerek karşıya geçen Doğukan Ç. karşı kayalıkta mahsur kalınca ailesi durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan genci, bulunduğu yerde güvenliğini sağlayarak joker bot ile tahliyesini gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Merkez Munzur Çayı Dedeağaç Doğukan Tunceli Joker AFAD Kurtarma Acil Durum Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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