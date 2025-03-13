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Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi

Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
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Annesinin ve usta sanatçı Edip Akbayram'ın ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, yakın dostu Serşat Erbilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşan Kırmızıgül, "Son 4 ay hayatımın en zor ve acı dolu dönemleri" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir geçtiğimiz aylarda evinde hayatını kaybetmişti. Bezencir'in Alzheimer? hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Annesinin vefatıyla yıkılan şarkıcı bu kez ise yakın arkadaşının vefatıyla sarsıldı.

EDİP AKBAYRAM'IN ÖLÜMÜ DE SARSMIŞTI

Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü türkücü, 2 Mart'ta yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

ACI HABERİ DUYURDU

4 ay içinde peş peşe ölüm haberleri alan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşını kaybettiğini duyurdu. Kırmızıgül, Instagram hesabından kaybettiği arkadaşını ve geçtiğimiz yıl vefat eden Metin Uca'nın yer aldığı bir kareyi yayınladı.

"SON 4 AY HAYATIMIN EN ACI DÖNEMLERİ"

Kırmızıgül, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Son dört ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ağabey ile yeniden buluştular. Onları güzel anıları hep bizimle yaşayacak."

Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

gençken bir sürü arkadaşın olur gün olur zamaman ilerledikçe yavaş yavaş aramızdan ayrılırlar bunu angutlar anlayamaz en nihayetinde etrafına birde bekmışsınki ne ana, ne baba, ne ne eş, ne dost kalmış hepsi gitmiş sıra sana gelmiş şimdi gençler gözünü sana dikmiş helvanı yapmak için senin gitmeni bekliyorlar nasıl giderseniz gidin kul millet yetim hakkı yiyip devletin milletin malını çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekerek gitmeyin yoksa orada hapı yutarsınız

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

vefalı insanmış anması güzel bişey

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