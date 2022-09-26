Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken plakasını kapatan sürücüye 946 TL ceza kesildi 3. Sayfa Haberleri Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken ücret ödememek için motosiklet plakasını kapatan sürücüye toplam 946 TL ceza kesildi. Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken ücret ödememek için motosiklet plakasını kapatan sürücüye toplam 946 TL ceza kesildi. Tem Otoyolu'nda 34 CER 516 plakalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri'nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerlemişti. Ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapatmıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, motosiklet sürücüsünün Recep Berkay T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Recep Berkay T.'ye "Tescil plakasının okunmaması için kapatmak" maddesinden 750 TL "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden de 196 TL olmak üzere, toplamda 946 TL cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Beylikdüzü Mahmutbey 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken plakasını kapatan sürücüye 946 TL ceza kesildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.