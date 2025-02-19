Mahkeme Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmene verilen ihraç kararını iptal edildi

Tuzla Piyade Okulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir teğmenin yakasına Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başladığı belirtilen kavgadan sonra disipline sevk edilen yedi teğmen hakkındaki ihraç kararı verilmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME İHRAÇ KARARINI İPTAL ETTİ

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 10 Kasım 2023 tarihindeki Atatürk'ü Anma Töreni'nde 'Atatürk fotoğrafı takmayan' teğmene tepki gösterdiği gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Teğmen S.Ç'nin ihraç kararını iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.