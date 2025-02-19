TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Mahkeme Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmene verilen ihraç kararını iptal edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 10 Kasım 2023 tarihindeki Atatürk'ü Anma Töreni'nde 'Atatürk fotoğrafı takmayan' teğmene tepki gösterdiği gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Teğmen S.Ç'nin ihraç kararını iptal etti.

Tuzla Piyade Okulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir teğmenin yakasına Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başladığı belirtilen kavgadan sonra disipline sevk edilen yedi teğmen hakkındaki ihraç kararı verilmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME İHRAÇ KARARINI İPTAL ETTİ

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 10 Kasım 2023 tarihindeki Atatürk'ü Anma Töreni'nde 'Atatürk fotoğrafı takmayan' teğmene tepki gösterdiği gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Teğmen S.Ç'nin ihraç kararını iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

Mahkeme Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmene verilen ihraç kararını iptal edildi
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
img

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
img

Bahar dizisinde tepki çeken sahne
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdem Sen:

mustafa kemalin askerleriz diyene ihrac mustafa kemali tanimiyorum diyen goreve devam guzel ulkem ne hale geldi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki

TFF'nin yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.