SGK'dan Nihat Genç'in ilaç parasına iade talebi

SGK'dan Nihat Genç'in ilaç parasına iade talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akciğer kanseri tanısıyla 69 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'in 3. doz ilacını karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bedelin geri ödenmesi yönünde karar çıktı.

Gazeteci Nihat Genç 4 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SGK tarafından Genç'in 3. dozilaç bedeli karşılandı. Mahkeme, karşılanan 3. doz ilaç bedelinin SGK'ya iade edilmesi yönündeki kararını açıkladı.

Nihat Genç'in Avukatı Ersan Barkın Genç'in birinci ve ikinci ilaç dozlarını kendi imkanlarıyla aldığını, eczaneden borç yoluyla alınan üçüncü doz bedelinin ise SGK tarafından karşılanması talebiyle Genç yaşamını kaybetmeden önce dava açtıklarını belirtti.

Barkın mahkeme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi:

"Size bir yazardan, toplum önderinden söz etmek istiyorum. Akciğer kanserine dahi mukavemet gösterecek kadar acı eşiği yüksek, bıçkın. Son evrede zorla hekime götürebildiler. Hızla tedaviye başlandı, Devlet Hastanesi'nde. Bir akıllı ilaç ile süreci yavaşlatmanın yolunu aradılar. Her doz, dünya para. Ödeyecek güç, elbette yok. Yıllarca prim ödediği SGK'ya başvurdu avukatı.

Ücreti karşılanacak ilaçlar listesinde olmadığı gerekçesiyle reddedildi talep. Dava dışında yol kalmadı.

Eczaneden borçla aldılar ilacı, kurumdan tahsil edildiğinde ödemek üzere. Vicdanlı bir yargıç, bu taleple dava açan nice yurttaşın zaten davanın sonunu göremediğini bildiğinden olsa gerek, tedbir talebini de kabul etti. 3. dozu alabildi. Sonrasında zaten illet bedeni sarmıştı. Entübe, yoğun bakım. Kaybettik… Bu arada kurum ihtiyati tedbir talebine karşı istinaf başvurusu yapmıştı. Defnettik…

İstinaf Mahkemesi "Türk Milleti" adına karar verdi: "Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı" gerekçesiyle (ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair) kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle, temyiz yolu kapalı… Kararda davacı yan diye söz edilen, vefat etti… Adına karar verilen Türk Milleti avlulardan taştı. Kurumun bağlı olduğu önceki bakan da saflardaydı üstelik, en önde… Türk Milleti adına… Şimdi ödeme emrinin tebliğini bekliyoruz, mahkeme kararı gereği ödenen bedelin iadesi talepli. Gölbaşı Mezarlığı'na…"

Kaynak: Haberler.com / Esra Açıkyıldız - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil

Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ACABA BU UYGULAMA HERKESE EŞİTMİ UYGULANIYOR ONLAR DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANIP DÜNYANIN EN PAHALI TEDAVİ YÖNTEMLERİYLE TEDAVİ OLURKEN HALKA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE ASPİRİNİ LAYIK GÖREN BENCİL YÖNETİCİ VE İDARECİLERE SORMAK LAZIM BİZİ BU DURUMDA ÇARESİ VARKEN ÖLÜME MAHKÜM EDİYORSA BU DEVLET NİYE VAR ŞEYH EDEBALİNİN YÜZYILLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ ....İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN.... SÖZÜNÜ İŞİNE GELDİĞİ YERDE OSMANLININ TORUNU OLDUĞUNU İDDİA EDENLER UNUTMUŞ OLMALILAR

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi

Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.