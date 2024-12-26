Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı kullanılıyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına başlandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma bugün yapılıyor.

Diyarbakır Barosu'ndan Avukat Aydın Özdemir konuşuyor:

"Değerli heyet, Enes Güran toplamda 8 farklı beyanda bulundu. Dosyada Enes Güran'ın ilk beyanı incelendiğinde, her iki beyanında da '16.30'dan itibaren kardeşimi aramaya başladım' diyor. Ancak 29'unda saati bir anda 18.00'den sonraya çekiliyor.

Sayın Başkan, bu 5 günde ne değişti? Sıcağı sıcağına yapılan ilk beyan gerçekse, neden bir anda beyanını değiştirdi?

Bize göre bu değişiklik basit bir karışıklıktan ibret değildir",

"Gözündeki morluk için önce 'Kendim zarar verdim' diyor, sonra 'Mısır tarlasında da olabilir' diyor. Ancak aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen, bu belirgin izi net bir şekilde açıklayamıyor.

Bu, hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Buradaki açıklamanın da itibar edilmesi gereken bir beyan olmaması gerektiğini düşünüyoruz."

"Aile, özellikle Enes'i bu olaydan uzak tutmaya çalışıyor. Hediye Güran, 'Enes evde uyuyor' diyordu. Ancak Enes, kolluk ifadesinde Hediye'den hiç bahsetmiyor. Daha sonra Hediye'yi işin içine katıyor.

Sayın Hakim, bize göre Hediye Güran, Enes'e tanıklık etmesi için özellikle getirildi."

"Kardeşi ile konuştuktan sonra, 'Abican kimseyle konuşma, kendine dikkat et' diyor. 'Camiye giderken onu öptüm, bir şey olur mu?' diyor. Bunlar spontane söylenmiş cümleler değil.

Enes, yine cezaevinde görüşmesinde 'Ağabey babama söyleyin, avukata söyleyin, gönderiyorsa göndersin' diyor. Burada şüpheli bir beyan var."

"O toplantılarda en çok kullanılan kelime Enes. Çoban inkâr etse de, o köyde yaşayan biridir. Bir şey söyleyeceğini zaten beklemiyorduk.

Biz, Enes Güran'ın bu dosyada cinayet eylemine doğrudan katıldığını düşünüyoruz."