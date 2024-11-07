Mahkeme başkanından anne Yüksel Güran'a zor soru: Narin öldürülmeden önce ne gördü?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede sorulara çelişkili yanıtlar veren anne Yüksel Güran'ın ifadesinin bitiminde ilginç bir an yaşandı.

MAHKEME BAŞKANINDAN ANNEYE: NARİN ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE NE GÖRDÜ?"

Sorgusu bittikten sonra yerine geçmeye hazırlanan anne Güran'ı mahkeme başkanı, "Son bir soru soracağım diyerek durdurdu. Mahkeme başkanı, Yüksel Güran'a, "Narin, görmemesi gereken başka bir şey görmüş olabilir mi? Köy yerinde vakit boldur, biz de köyde büyüdük. Köye yabancı araç gelince takip edilir, dedikodu yapılır. Narin, 5 dakika içerisinde öldürülmeden önce Nevzat'tan ya da Salim'den bir şey görmüş mü?" sorusunu yöneltti. Yüksel Güran ise, "Bilsem söylerim. Görmedim dedikodu duymadım. Hiçbir şey duymadım." yanıtını verdi.

İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

4 SANIK CİNAYET SAATİ AYNI EVDE

Narin Güran cinayetinde 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."