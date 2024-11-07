Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açılan soruşturmada ilk duruşma görülmeye başlandı. Cinayetin 1 numaralı şüphelisi konumundaki amca Salim Güran mahkemede ifade verdi.

"ESKORTLARLA GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN TELEFON KAYITLARINI SİLDİM"

Salim Güran olay zamanı Nevzat Bahtiyar ile 2 aydır konuşmadıklarını söyledi. Mahkeme başkanı, Salim Güran'a, "Telefon görüşmelerini neden sildin?" diye sordu. Güran "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim" yanıtını verdi. Mahkeme başkanı ise, "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor." diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.