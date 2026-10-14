Haberler

Mahiroğlu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, şirketlere TMSF kayyum atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahiroğlu hakkındaki rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında 17 şüpheliye gözaltı kararı verildi, operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bağlantılı şirketlere el konulup TMSF kayyum atanırken dosyada 14,4 milyon liralık kayıtsız rüşvet iddiası yer aldı.

Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturma dosyasında 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddiası da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler incelendi.

14,4 milyon liralık rüşvet iddiası

Soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Dosyadaki beyan ve kayıtlarda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı kaydedildi.

Şirketlerin işlem hacmi 30,3 milyar lira

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edildi.

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri tespit edildiği, mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu ifade edildi.

11 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 1'inin ceza infaz kurumunda olduğu belirtilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve TMSF'nin bu şirketlere kayyum olarak atandığı açıklandı.

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığına ilişkin tespitlerin de dosyada yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa 14. Leo'ya kanser teşhisi konuldu

Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa'ya teşhis konuldu
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Hindistan'da alabora olan teknede ölen 11 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı

Ülkeyi sarsan facia! Ölenlerin tamamı çocuk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Hayallerin yıkıldığı an!
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı

Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Yıldız isme büyük şok

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

Yenilgiyle birlikte bir kötü haber daha