Mahalleyi karıştıran pankart! Telefon kodu dikkatlerden kaçmadı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde vatandaşların dikkatini çeken ilginç bir olay yaşandı. Kazım Karabekir Mahallesi'ne asılan dev bir pankart, mahalle sakinlerinde hem merak hem de şaşkınlık uyandırdı. Pankartta yer alan ifadeler, gündelik hayatın akışını bozarak sokaktan geçenlerin gözlerini gökyüzüne çevirdi.

PANKARTTA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Söz konusu pankartta, büyük harflerle şu ifadeler yer aldı: "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse karşısında bizi bulur."

TELEFON KODU YUNANİSTAN'A AİT

Pankartta yer alan numaranın, Türkiye'ye ait "+90" kodu yerine Yunanistan'ın uluslararası telefon kodu olan "+30" ile başlaması kısa sürede gündeme taşındı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, olayın gizemini daha da artırdı.

Bazı vatandaşlar bu detayı, pankartı hazırlayanların "uluslararası bir bağlantısı" olduğu şeklinde yorumlarken, kimileri de bunun basit bir yanlışlık ya da dikkat çekmek için yapılmış kasıtlı bir hamle olduğunu savundu.