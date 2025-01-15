Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Mahallede Kundaklama Girişiminde Bulunan Genç, Kamyonette Uyurken Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da madde bağımlısı bir genç, kadın kuaförünü kundaklamaya çalışırken mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yakalanmaktan kurtuldu. Daha sonra babasına ait kamyonette uyurken gözaltına alındı. İlk ifadesinde, dükkanın kapısını açamayınca yakmak istediğini belirtti.

Mahallede yakmadığı yer kalmadı, kamyonette uyurken yakalandı

Kadın kuaförü şikayetçi oldu, şüpheli babasının kamyonetinde uyurken yakalandı

Kundaklama şüphelisi: "Kapıyı açmaya çalıştım ancak açamayınca yakmak istedim"

ANTALYA - Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından son anda kurtarılan ve en son bir kadın kuaförünü kundaklamaya çalıştığı esnada mahalleliye ecel terleri döktüren madde bağımlısı genç, babasına ait kamyonetin içinde uyurken yakalandı. Gencin ilk ifadesinde, dükkana girmek istediğini ancak giremeyince yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü akşamı Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki Tangül Dinekli'ye ait kadın kuaföründe yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi. Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince hayatının şokunu yaşadı. İbrahim A.'nın dükkanının kapısına bazı kıyafet ve eşyaları yakmaya çalıştığını gören genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.

Mahalleli kovaladı, apartman sakininin kafasına sopayla vurdu

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri etrafta onu aramaya başladı. Tekrar dükkanın bulunduğu sokağa gelen İbrahim A. ile bazı apartman sakinleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Son olarak İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayı vurup kaçtı.

Kamyonette uyurken yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede İbrahim A.'yı didik didik aradı ancak izine rastlayamadı. Dün sabah saatlerinde genci yakalama çalışması tekrar başladı. Bölgeyi tarayan Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İbrahim A.'yı babasına ait kamyonette uyurken yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek "Kapıyı açmaya çalıştım ancak açamayınca yakmak istedim" dediği öğrenildi.

Mahallede Kundaklama Girişiminde Bulunan Genç, Kamyonette Uyurken Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
img

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
img

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
img

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci İmralı görüşmesi ne zaman? DEM Parti heyetinden açıklama

İkinci ziyaret için süreç başlıyor! Merak edilen tarih de belli oldu
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.