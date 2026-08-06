Körfez'de doğal gaz hattı delindi: Mahalleli korku yaşadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı delindi. Mahalleli büyük korku yaşarken, olaya ekipler müdahale etti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Devam eden kazı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi. Yoğun gaz kokusu mahalleyi sararken hemen ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen İzgaz ekipleri gazı kesti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından gaz kaçağı kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı