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Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı

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Gaziantep'te 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve saklandığı adres tespit edilen şüpheli şahıs, kendisini yakalamaya gelen polislere ateşle karşılık verdi.

Gaziantep'te 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve saklandığı adres tespit edilen şüpheli şahıs, kendisini yakalamaya gelen polislere ateşle karşılık verdi. Daha sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, mahalleyi ablukaya alan polis ekiplerince başka bir evde kadın kılığında yer yatakları arasında kıskıvrak yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri 5 ayrı suçtan aranması bulunan İbrahim Budamcı isimli şüpheli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsın adresine baskın yaparak teslim ol çağrısında bulundu. Şüpheli İbrahim Budamcı, polis ekiplerinin çağrısına ateşle karşılık verdikten sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Polise ateş açan şahıs kadın kılığında yer yatakları arasında yakalandı

Olay sonrası mahalleye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 adet dron desteğiyle mahalleyi tamamen abluka altına alarak şüpheli şahsın saklanmış olabileceği adreslere baskın yaptı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından şüpheli şahsın kaçarak saklandığı adresi tespit etti. Aranan şüpheli, özel harekat ekiplerince saklanmaya çalıştığı adreste kadın kılığında yer yatakları arasında kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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