Mağdur mahalle sakini Bornova Belediyesi binasında intihara kalkıştı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Kızılay Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüme giren mahalleleri için hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek, Bornova Belediyesi'ne tepkilerini sürdürdü. Mahalle sakinlerinden birisi belediye binasının çatısına çıkıp intihara kalkışırken, uğraşlar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Bornova Belediyesi, kentsel dönüşüm planlamaları kapsamında ilçe merkezine en yakın mahallelerden biri olan Kızılay Mahallesi için bir imar planı hazırladı. 30 hektar büyüklüğünde alanı kapsayan imar planı, Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde kabul edildikten sonra askıya çıkarıldı. Askı sürecinde yapılan itirazlar uygun bulunmayarak imar planı tamamlandı. Evleri imar planına dahil olan mahalle sakinleri, yeni planda evlerinin arsa olarak görüldüğünü, arsalarının yüzde 45'inin kamu alanına ayrıldığını ve kalan bölümün ise yalnızca yüzde 40'ına imar izni verildiği belirterek, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek Bornova Belediyesi binası önünde protestolarını sürdürdü.

Çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Mağdur mahalle sakinlerinden Arif Yılmaz, sorunlarına çözüm getirilmediği ve günlerdir belediye önüne geldikleri ancak karşılarında muhatap bulamadıkları gerekçesiyle belediyenin çatısına çıktı. Çatıdan aşağı sarkarak intihara teşebbüs eden Yılmaz'ı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler çevre güvenliğini alarak duruma müdahale ederken, Arif Yılmaz uzun süren uğraşlar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. İntihara teşebbüs eden Yılmaz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Bornova Belediyesi çok yanlış yapıyor"

Belediye binasında mahallede yaşayan komşularının intihara teşebbüsü için çok korktuklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Nagihan Aka, "Biz 3 aydır bu mücadelenin içerisindeyiz. Daha önce bir ablamız belediye önünde artık kendimi yakacağım derken, Arif kardeşimiz belediye binasının çatısına çıktı. Şok olduk orada ve çok korktuk. İnşallah bu mücadelenin sonunda kazanan biz olacağız. Bornova Belediyesi çok yanlış yapıyor, bizim yanımızda olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile görüşmek istediklerini ancak görüşemediklerini söyleyen Nazlı Taşdemir ise, "Biz buraya kavgaya gelmedik. Hakkımız olanı, malımızı korumaya geldik. Çevik kuvvet getirmişler buraya. Biz kimseye hakaret etmedik, sadece başkan ile görüşmek istedik. Yazık günah biz dilenmeye gelmedik, sadece hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

"Çatıya çıkan arkadaşımız düşüp ölseydi burada kim hesap verecekti?"

Mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Kızılay Mahallesi sakinlerinden Asiye Koç da mücadelelerini sürdüreceklerine vurgu yaparak, "Bizi dinleyen kimse yok. Bu tarz protestolar Türkiye'nin her yerinde oldu ve o insanları dinlediler. Bizi burada niye dinlemiyorlar? İnsanları burada niye rezil ediyorlar? Biz kar kış demeden buraya geliyoruz ama bizi dinleyen bir insan bile yok. Çatıya çıkan arkadaşımız düşüp ölseydi burada kim hesap verecekti? Biz elimizden geldiğinde yasal mücadeleyi vereceğiz, mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - İZMİR