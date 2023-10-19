Kağıthane'de bir telefon mağazasına şapkalı şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 3 gün arayla üst üste düzenlenen saldırıda mağaza sahibi şikayetçi oldu.

Mağazaya çifte saldırı kamerada: Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı

Kağıthane'de bir telefon mağazasına şapkalı şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi

3 gün arayla üst üste düzenlenen saldırıda mağaza sahibi şikayetçi oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de bir telefon mağazasının önüne gelen şapkalı saldırgan, 3 gün arayla işlek bir cadde üzerindeki işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında şahsın görüntülü görüşme yaparken ateş açması dikkat çekerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anları kameralara yansırken, mağazanın camında 10 adet delik oluştu.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlek bir cadde üzerinde olan telefon mağazasının sahibi Serkan Ünlü ve Sinem Ünlü, işyerini kapattıktan sonra ayrıldı. Ardından mağaza önüne gelen şapkalı iki şahıstan biri, dükkanın camına silahla 1 şarjör boşalttı. Olayın ardından şahıslar kaçarken, kurşun yağdırılan dükkanın camı delik deşik oldu. Saldırı esnasında şahsın görüntülü görüşme yapması dikkat çekti.

Görüntülü görüşme yaparken silahlı saldırı

Saldırı anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bu süreçte işyeri sahipleri delik deşik olan camı değiştirtti. Aradan 3 gün geçmesi sonrasında saat 04.30 sıralarında yeniden gelen şapkalı saldırgan bir süre bekledikten sonra yine işyerinin camına yine kurşun yağdırdı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Delik deşik olan camı gören çevre esnafı işyeri sahiplerine bilgi verdi.

Camı değiştirdikten 3 gün sonra yine saldırdılar

Neye uğradığını şaşıran Serkan ve Sinem Ünlü çifti, polise ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi sonrasında derinleştirilen çalışmalar sonucunda saldırganın kimliği polis tarafından tespit edildi. Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.