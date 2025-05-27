Mağazadan pantolon çalmaya çalışırken yakalanan genç kız çalışanlar tarafından darp edildi

Mağazadan pantolon çalmaya çalışırken yakalanan genç kız çalışanlar tarafından darp edildi
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Mağazadan pantolon çalmaya çalışırken yakalanan genç kız çalışanlar tarafından darp edildi
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Sosyal medyada viral olan bir video, bir giyim mağazasında hırsızlık girişiminin şiddetle sonuçlandığını gösteriyor. Üst üste pantolon giyerek mağazadan çıkmaya çalışan genç kız, mağaza çalışanları tarafından yakalanarak darp edildi. Görüntüler, genç kızın mağaza çalışanları tarafından yere yatırılıp, üzerindeki pantolonların zorla çıkarıldığını gösteriyor.

Sosyal medyada viral olan bir video, giyim mağazasında yaşanan hırsızlık girişiminin nasıl şiddet olayına dönüştüğünü gözler önüne serdi. Üst üste pantolon giyerek mağazadan çıkmaya çalışan genç kız, çalışanlar tarafından yakalanarak darp edildi.

Reddit'te paylaşılan görüntülerde, genç bir kızın giyim mağazasının deneme kabininde birden fazla pantolonu üst üste giydiği ve çıkmaya çalıştığı görülüyor. Mağaza çalışanları durumu fark edince müdahale etti.

Mağaza önünde başlayan arbedede çalışanlar, genç kızı yere yatırarak zorla üzerindeki pantolonları çıkarmaya çalıştı. Video görüntülerinde tokat atıldığı, kızın bağırdığı ve yerde sürüklendiği net şekilde görülüyor.

Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan video büyük tepki topladı. Kullanıcılar, hırsızlığın yanlış olduğunu ancak çalışanların şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bir kısmı mağaza çalışanlarını haklı bulurken, çoğunluk fiziksel şiddetin orantısız olduğunu savundu. "Hırsızlık suçtur ama kimse dayak hak etmez" yorumları dikkat çekti.

Güvenlik uzmanları, mağaza çalışanlarının böyle durumlarda önce güvenlik güçlerini araması gerektiğini belirtti. Fiziksel müdahalenin son çare olması ve orantılı olması gerektiği vurgulandı.

Olayın nerede gerçekleştiği ve sonrasında neler yaşandığı henüz netlik kazanmadı. Görüntülerin bir müşteri ya da çalışan tarafından kayda alındığı düşünülüyor.

Bu tür olayların artması, mağaza güvenliği ve müdahale protokolleri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Mağazadan pantolon çalmaya çalışırken yakalanan genç kız çalışanlar tarafından darp edildi

Mağazadan pantolon çalmaya çalışırken yakalanan genç kız çalışanlar tarafından darp edildi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ne çalışan ne güvenlik bir şey yapamaz. Mağazadan ürün çalarken birini yakalarsanız sadece ürünü alın yerine koyun yoksa sonunda siz suçlu çıkarsınız. Üzerinde ki alarmı sökerken bile yakalasanız hırsızlıkla itham edemezsiniz 20 yıl bu işleri yaptım. Yapılacak en iyi şey ürünü kurtarmak ve hırsızdan şikayetçi olMAMAK.

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