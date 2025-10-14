Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 yıl önce Diyarbakır'da işlenen bir kadın cinayetinin failinin ve Balıkesir'de 18 yıl önce işlenen cinayetin katilinin JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldığını duyurdu.

MAĞARADA KADIN CESEDİ BULUNDU

Operasyonlara ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kadının mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti.

CİNAYET 10 YIL SONRA AYDINLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi.

KAN DONDURAN CİNAYET 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı.

Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.

"JASAT 10 YILDAN UZUN SÜREDİR ARANAN 103 ŞAHSI YAKALADI"

Şanlıurfa'da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayında bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.

Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı!

JASAT'ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."