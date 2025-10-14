Haberler

Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015 yılında bir mağarada tanınmayacak halde kimliği belirsiz kadın cesedi bulunmasına ilişkin dosyanın 10 yıl sonra JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldığını duyurdu. Cinayeti işlediği tespit edilen M.B. yakalanarak adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 yıl önce Diyarbakır'da işlenen bir kadın cinayetinin failinin ve Balıkesir'de 18 yıl önce işlenen cinayetin katilinin JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldığını duyurdu.

MAĞARADA KADIN CESEDİ BULUNDU

Operasyonlara ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kadının mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti.

CİNAYET 10 YIL SONRA AYDINLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi.

KAN DONDURAN CİNAYET 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı.

Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.

"JASAT 10 YILDAN UZUN SÜREDİR ARANAN 103 ŞAHSI YAKALADI"

Şanlıurfa'da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayında bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.

Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı!

JASAT'ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Ev alacaklara müjde! İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı

Bir ilk! Peşinatsız ve faizsiz konut kampanyası başladı
Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor

Türkiye'nin en çok satan otomobili artık üretilmeyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızırzop:

er yada geç adalet tecelli ediyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Özel ekip bu işleri yapabiliyorsa 18 yıl ne yi beklediniz oğlum İçişleri bakanı neyin kafasını yaşıyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efecan Dianzenza'dan aylar sonra gelen itiraf: Hayatımın en büyük hatasını yaptım

Survivor'daki yasak aşk iddiasından sonra ilk kez konuştu
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

"ABD'de bir kadına bunu desem, siyasi kariyerimin sonu olur"
Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu

Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.