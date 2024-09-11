Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Motosikletten Rastgele Açılan Ateşte Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir motosikletten rastgele ateş açılması sonucu, işten evine dönen bir vatandaş yaralandı. Olay, Arapçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletten rastgele açılan ateşte, işinden evine giden vatandaş yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, 00.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi. Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti. Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı. Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik kocaeli 3-sayfa Gebze Olay

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı
MasterChef Onur yüzü yandı mı? MasterChef 11 Eylül Çarşamba kızgın yağ kazasını kim yaptı, Onur'a ne oldu? Narin'in amcasının avukatı kim, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi mi? MasterChef sufle tarifi! En güzel sufle tarifi! sufle tarifi nasıl yapılır? sufle için malzemeler! MasterChef Levrek Marin tarifi! En güzel Levrek Marin tarifi! Levrek Marin tarifi nasıl yapılır? Levrek Marin için malzemeler! MasterChef Karides Güveç tarifi! En güzel Karides Güveç tarifi! Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç için malzemeler! MasterChef Kalamar Tava tarifi! En güzel Kalamar Tava tarifi! Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava için malzemeler! MasterChef Midye Pilaki tarifi! En güzel Midye Pilaki tarifi! Midye Pilaki tarifi nasıl yapılır? Midye Pilaki için malzemeler! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Döşemealtı, Muratpaşa, Manavgat elektrik kesintisi MasterChef Ahtapot Salata tarifi! En güzel Ahtapot Salata tarifi! Ahtapot Salata tarifi nasıl yapılır? Ahtapot Salata için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Yıldırım, Osmangazi, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Balıkçı Salatası tarifi! En güzel Balıkçı Salatası tarifi! Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası için malzemeler!
title