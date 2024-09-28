Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
İstanbul Kurtköy'de trafikte sinyal verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçmekte olan bir kadın tarafından kayda alınan görüntülerde, gözü dönen bir magandanın yediği dayaktan dolayı bayılan adamı yere düştükten sonra tekmelediği görüldü.
İstanbul Kurtköy'de kayda alınan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Trafikte sinyal verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin karşısındaki şahsı acımasızca dövdüğü görülüyor. Gözü dönen maganda, aldığı darbelerden dolayı bayılan adamı yere düştükten sonra da tekmelemeye devam etti.
GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN KADININ NUTKU TUTULDU
O anları kayda alan kadın, şahit olduğu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşarken görüntüleri izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek magandaların bulunmasını istedi.