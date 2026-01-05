Haberler

Duruşma öncesi Maduro ve eşinin serbest bırakılması için protesto

Duruşma öncesi Maduro ve eşinin serbest bırakılması için protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin kaçırdığı Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için New York'ta mahkeme önünde serbest bırakılmaları amacıyla protesto düzenlendi. Protestocular, Maduro'nun serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'nin New York kentinde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için mahkeme binası önünde serbest bırakılmaları için protesto düzenlendi.

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği saldırı yargılamak üzere kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, saatler sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.

MADURO'NUN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKTILAR

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Güney Bölge Federal Mahkemesi önünde aralarında Venezuelalıların da bulunduğu bir grup protestocu, Maduro ve eşinin serbest bırakılması talebiyle protesto düzenledi.

"TRUMP GİTMELİ"

Protestocular, ellerinde "ABD, Latin Amerika ve Karayiplerden çekil", "Özgür Maduro" ve "Trump gitmeli" yazılı pankartlar taşıdı. Protestonun başlamasıyla birlikte mahkeme çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Duruşma nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik tedbirleri uygulayan New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların sayısının artması üzerine bölgede ek önlemler aldı. Mahkeme binası çevresinde bariyerler genişletilirken, çok sayıda polis ekibi bölgeye konuşlandırıldı. NYPD yetkilileri, protestonun barışçıl şekilde sürdürülmesi için güvenlik önlemlerinin duruşma süresince devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Elif'in defnedildiği yerle ilgili kahreden detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Okan Buruk'un ''Takımda kalacak'' dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme

''Takımda kalacak'' demişti! Yönetim yıldız ismi satışa çıkardı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı