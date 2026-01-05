Duruşma öncesi Maduro ve eşinin serbest bırakılması için protesto

ABD'nin New York kentinde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için mahkeme binası önünde serbest bırakılmaları için protesto düzenlendi.

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği saldırı yargılamak üzere kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, saatler sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.

MADURO'NUN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKTILAR

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Güney Bölge Federal Mahkemesi önünde aralarında Venezuelalıların da bulunduğu bir grup protestocu, Maduro ve eşinin serbest bırakılması talebiyle protesto düzenledi.

"TRUMP GİTMELİ"

Protestocular, ellerinde "ABD, Latin Amerika ve Karayiplerden çekil", "Özgür Maduro" ve "Trump gitmeli" yazılı pankartlar taşıdı. Protestonun başlamasıyla birlikte mahkeme çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Duruşma nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik tedbirleri uygulayan New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların sayısının artması üzerine bölgede ek önlemler aldı. Mahkeme binası çevresinde bariyerler genişletilirken, çok sayıda polis ekibi bölgeye konuşlandırıldı. NYPD yetkilileri, protestonun barışçıl şekilde sürdürülmesi için güvenlik önlemlerinin duruşma süresince devam edeceğini bildirdi.