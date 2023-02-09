Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, 89. saatte 35 yaşındaki bir adamı kurtardı. Arama kurtarma çalışmalarında yer alan maden işçisi Engin Aydın, "Madencinin feneri bir hayatı aydınlattı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Güzel Birlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın enkazında mahsur kalan vatandaş için maden işlerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden madenciler, yoğun çalışmaları sonrası binanın 1. katında Abdullah Vauvi'yi (35) sağ olarak kurtardı. Sedyeye alınan yaralı, ambulansa bindirilirken tedavisi için hastaneye sevk edildi.

"Yer altında çalışanın her zaman önemi var"

Depremde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk şubesinden Hatay'a gelen maden işçisi Engin Aydın (43), kurtarılan vatandaşla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuştu. Bir vatandaşın binadan ses geldiğini söylemesi üzerine harekete geçtiklerini aktaran Aydın, "Binaya girdiğimizde seslendik, canlı olduğunu duyduk. Türkçe bilmediği için adını Abdullah diye seslendik. İstanbul İtfaiyesinin malzemeleri ile beraber oradan 35 yaşındaki Abdullah Vauvi kardeşimizi çıkarttık. Sağlık durumu iyiydi. Sağ ayak bileği ve kolundan sıkışmıştı. Saatler süren çalışma yaparak farklı bir noktadan girerek 89. saatte kurtarmayı başardık. Bir hayat kurtardık. Madencinin feneri bir hayatı aydınlattı, bu beni çok mutlu etti. Depremde madencilerin, eli kazma tutanın, yer altında çalışanın her zaman önemi var. Bunu biliyorduk. Deprem haberini aldıktan sonra en kısa sürede buraya geldik. Biz 140 kişilik ekip olarak buraya geldik. 10'arlı grup ekip halinde 14 gruba ayrıldık. Hummalı çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. - HATAY