Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu

2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu. İddiaya göre, Ortaköy'deki bir işletmeden satın aldığı alkollü içkiyi akşam yemeğinde tüketen Kalkavan aniden fenalaştı. İlk olarak görme kaybı yaşayan Kalkavan yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakıma alınan Kalkavan, tüm müdahalelere karşın bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki iş insanının ölüm nedenihenüz kesinleşmedi. Kalkavan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"SENİ UNUTMAMIZ OLASI DEĞİL"

Acı haberi sosyal medyadan duyuran gazeteci Asena Özkan, Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" dedi.

ABLASI DA 2022 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu, Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.