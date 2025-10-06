Haberler

Madde etkisinde olduğu düşünülen şahıs kendinden geçti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bir kişi kendinden geçti. Tuhaf hareketler sergileyen şahıs, kendisine yardım etmek isteyen kalabalığın arasında bağırmaya devam ederek adeta meydanı inletti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bir şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Meydanın ortasında kendinden geçen adamın sergilediği tuhaf hareketler, hem çevredekileri hem de olay yerine gelen ekipleri şaşkına çevirdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

KALABALIĞIN ORTASINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, meydanda dengesiz hareketler sergilemeye başladı. Yolda yürürken aniden bağırmaya ve çevresine anlamsız sözler söylemeye başlayan şahıs, kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Bazı kişiler şahsın fenalaştığını düşünerek yardım etmek istedi, ancak adam kalabalığa doğru bağırmaya ve öfke dolu hareketler sergilemeye devam etti. O sırada çevredekiler hem güvenlik amacıyla uzaklaştı hem de durumu polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR KAMERAYA KAYDETTİ

Gergin anlar, bölgedeki birçok kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın kontrolsüz şekilde bağırdığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

İnsan onuruna yaşayacak şekilde yaşamak varken bu hallere düşmenin anlamı nedir ki... Yazık, gencecik çocuk. Analar babalar; ne olur evlatlarınızı takip edin, bu batağa bir kez saplanınca kurtulmak neredeyse mümkün değil.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden Türkiye yüzyılından önce Gaziosmanpaşada böyle olaylara şahit olmak zordu sadece bazen ortalıkta nadir zararsız sarhoşlar olurdu Türkiye yüzyılıyla beraber ortalık karıştı 68 den beri Gaziosmanpaşadayım on sene meşrubat, otuzbeş sene tüp servisi yaptım. ben işe başladığımda doğanlar dede oldu çok bilmiş bazı mallar olur olmaz yere yorum yaptığımı yazıyor ömrüm sokaklarda sevis yapmakla geçti ben fazla abartmadan olan değişimleri yazıyorum özellikle son yirmi yılda İstanbulun çivisi çıktı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
