Madde etkisinde olduğu düşünülen şahıs kendinden geçti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bir şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Meydanın ortasında kendinden geçen adamın sergilediği tuhaf hareketler, hem çevredekileri hem de olay yerine gelen ekipleri şaşkına çevirdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

KALABALIĞIN ORTASINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, meydanda dengesiz hareketler sergilemeye başladı. Yolda yürürken aniden bağırmaya ve çevresine anlamsız sözler söylemeye başlayan şahıs, kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Bazı kişiler şahsın fenalaştığını düşünerek yardım etmek istedi, ancak adam kalabalığa doğru bağırmaya ve öfke dolu hareketler sergilemeye devam etti. O sırada çevredekiler hem güvenlik amacıyla uzaklaştı hem de durumu polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR KAMERAYA KAYDETTİ

Gergin anlar, bölgedeki birçok kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın kontrolsüz şekilde bağırdığı görülüyor.