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Madde Bağımlısı Genç Ailesinin Evin Ateşe Verdi

Madde Bağımlısı Genç Ailesinin Evin Ateşe Verdi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde madde bağımlısı bir genç, ailesinin yaşadığı eve ateş açarak yangın çıkardı. Olay sırasında evde maddi hasar meydana geldi. Anne Fatma Kıldı, oğlunun madde bağımlılığı nedeniyle yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde madde bağımlısı genç, ailesinin yaşadığı eve ateşe verdi. Yangında ev zarar görürken anne Fatma Kıldı, yaşananlara tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde Kıldı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Evin yandığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. Evi yanan Fatma Kıldı, oğlunu tedavi ettirmek için hastaneye gittiği esnada oğlunun evi yaktığını iddia ederek, yaşananlara tepki gösterdi.

"Oğlum bütün evi yaktı"

Anne Fatma Kıldı, oğlunun madde bağımlısı olduğunu dile getirerek, "Oğlum bütün evi yaktı. Uyuşturucu yüzünden 2 çocuğunu bırakıp gitti. Oğlumu tedavi etmek için hastaneye gittiğim esnada telefon geldi. Hemen eve geldik. Biz eve geldiğimizde itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkhan 3-sayfa Sağlık hatay

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