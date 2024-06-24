Üye Girişi
Haberler

Lunaparkta yaşanan olay korku dolu anlara sebep oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen genç, emniyet kemerini bağlamayarak dengesini kaybedip kendini sarkıttı. İşletme sahibi olayın kaza kaynaklı olmadığını belirtti.

Van'ın Edremit ilçesindeki lunapark işletmecisi Mehmet Yılmaz, korku dolu anlara sebep olan olayın kaza kaynaklı olmadığını belirterek, müşterinin emniyet zincirini açarak kendini sarkıtmasından kaynaklandığını söyledi.

21 Haziran akşamı Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen ve emniyet kemerini bağlamayan genç, salıncak hareket edince dengesini kaybederek önündeki koltuğa tutunmuştu. Korku dolu anların yaşandığı olayda bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarılmıştı.

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Mehmet Yılmaz, "İşletmemizde iki gün önce yaşanan olay makineden kaynaklı gibi basına yansımış, oysaki görüntüde görüldüğü gibi tamamen müşteriden kaynaklanmıştır. Vatandaş dönerken öndeki emniyet zincirini açıyor ve bu esnada kendini sarkıtıyor. Tabii burada görevlilerimizce panik yapılmadan makine durdurulmuş ve şahıs elemanlar tarafından platforma indirilmiştir. Bu olay sosyal medyaya kaza olmuş gibi yansıtılmış ve bu da manen bizi etkilemiştir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edremit Van Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title