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Lüleburgaz kimya fabrikasında yangın

Lüleburgaz kimya fabrikasında yangın
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi sınırlarında, Evrensekiz Kavşağı’nın hemen yanında bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi sınırlarında, Evrensekiz Kavşağı'nın hemen yanında bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Muhtemel yaralanma ve dumandan etkilenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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