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Lüleburgaz'da Yayalar İçin Motosiklet Ceza Denetimi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, araç trafiğine kapalı alanda motosiklet kullanan 33 kişiye para cezası kesildi. Zabıta ve polis ekipleri, motorlu araçların giremeyeceğini vurgulayarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde araç trafiğine kapalı alanda yayalar arasında motosiklet kullanan kişilere para cezası kesildi.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçenin farklı noktalarında denetimler yapan zabıta ekipleri, caddenin yayalara, bisikletlilere ve elektrikli araçların kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek, motorlu araçların giremeyeceğini vatandaşlara anlattı. Zabıta ve polis ekipleri, motorlu araçlarıyla caddeye giren 33 sürücüye cezai işlem uygularken yasayı ve alınan kararları aktardı.

Ekipler, yayaların güvenliğini tehlikeye atanlara geçit verilmeyeceğini vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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