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Bir ilimiz diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi.

24 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

Lüleburgaz ilçesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekanlara baskın gerçekleştirdi. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde, yasadışı çalışan 24 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ilçe diken üstünde! 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, kadınların cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Bir ilçe diken üstünde! 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi

SINIRDIŞI EDİLDİLER

Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Güncel Haberler

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