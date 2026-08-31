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Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ikamette düzenlenen operasyonda 335 adet sentetik ecza, 44,50 gram skunk, 3,27 gram kokain, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ikamette ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 335 adet sentetik ecza, 44,50 gram skunk, 3,27 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ile 630 euroya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan F.T. ve K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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