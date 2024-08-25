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Lüleburgaz'da Trafik Kazasında Bir Çift Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu üzeri, Ahmetbey beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe V. (20) idaresindeki 34 AIY 319 plakalı otomobille Ramiz Tanrıver (59) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, Ahmetbey beldesi kavşağında çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay, trafik polisi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ramiz Tanrıver ile eşi Aynur Tanrıver'in (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Efe V., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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