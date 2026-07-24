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Lüleburgaz'da tır yangını erken müdahaleyle söndürüldü

Lüleburgaz'da tır yangını erken müdahaleyle söndürüldü
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, sürücü ve çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, sürücü ve çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Seyir halindeki tırdan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak durumu kontrol etti.

İddiaya göre yangının, tırın balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Sürücü ile çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, tırda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olayda yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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