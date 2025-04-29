Lüleburgaz'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Yaman Sokak'ta park halinde olan 39 SM 999 plakalı binek bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi. - KIRKLARELİ