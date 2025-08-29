Lüleburgaz'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 TF 313 plakalı otomobil ile 59 ACM 398 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ