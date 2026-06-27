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Lüleburgaz'da otluk alan yangını tarım arazisine sıçradı

Lüleburgaz'da otluk alan yangını tarım arazisine sıçradı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde TEM Otoyolu kenarında çıkan otluk alan yangını, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi TEM Otoyolu Hamitabat mevkisinde çıkan otluk alan yangını, tarım arazisine sıçrayarak zarara neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu Hamitabat mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan tarım arazisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı ile 1 Orman İşletme Müdürlüğü aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu TEM Otoyolu çevresindeki yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında otluk alan ile tarım arazisinin bir bölümünde zarar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede bir süre daha soğutma çalışması yaptı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle TEM Otoyolu başta olmak üzere yol kenarlarında yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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