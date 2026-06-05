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Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 Karayolu TPAO Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 Karayolu TPAO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki 39 SY 562 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 39 TA 411 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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