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Lüleburgaz'da Otoparkta Araçlara Kaldırım Taşıyla Saldırı: 3 Gözaltı

Lüleburgaz'da Otoparkta Araçlara Kaldırım Taşıyla Saldırı: 3 Gözaltı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otoparkta bulunan çok sayıda araç ve kamyonetin camları kaldırım taşlarıyla kırıldı, bazı araçların kaportaları hasar gördü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoparkta bulunan çok sayıda araç ve kamyonetin camları kaldırım taşlarıyla kırıldı.

Olay gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede 1 kadın ve 6 erkekten oluşan 7 kişilik bir grup bulunduğu, daha sonra grubun içerisinden 3 kişinin otoparkta kaldığı öğrenildi.

İddiaya göre 3 kişi, otoparkta bulunan çok sayıda araç ve kamyonetin camlarını kaldırım taşlarıyla kırdı. Bazı araçların kaportalarında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araçlarda ve olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından kısa süre içerisinde yakalanan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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