Lüleburgaz'da fuhuş operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı, Büyükkarıştıran beldesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede 1 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheli yakaladı.

Ekipler Büyükkarıştıran beldesindeki, söz konusu otele operasyon düzenledi. Operasyonda çerçevesinde 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 mağdur kadın kurtarıldı. Otelde yapılan aramada, 112 adet uyuşturucu hap, 453 adet cinsel içerikli ürün, 1500 dolar, 1600 Türk lirası, 5 adet cep telefonu, 1 adet Hançer, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - KIRKLARELİ