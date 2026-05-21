Lüleburgaz'da 3 araç birbirine girdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Büklüm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen nedenle 3 araç birbirine girdi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik kısa süreliğine durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

