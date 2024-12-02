Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı

Sosyal medyada paylaşılan enteresan videolara bir yenisi daha eklendi. Ultra lüks bir araca inşaat malzemesinin yüklenildiği görüntüler viral oldu.

"BU ARAÇTA ÇOCUĞA BİSKÜVİ BİLE YEDİRİLMEZ"

Videoya çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Bu araçta çocuğa bisküvi bile yedirilmez" derken, bazı kullanıcılar da "Vermiş parasını kullanıyor" yorumunu yaptı.