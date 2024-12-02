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Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı

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Sosyal medyada lüks bir araca doldurulan inşaat malzemesi videosu viral oldu. Görüntülere kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan enteresan videolara bir yenisi daha eklendi. Ultra lüks bir araca inşaat malzemesinin yüklenildiği görüntüler viral oldu.

"BU ARAÇTA ÇOCUĞA BİSKÜVİ BİLE YEDİRİLMEZ"

Videoya çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Bu araçta çocuğa bisküvi bile yedirilmez" derken, bazı kullanıcılar da "Vermiş parasını kullanıyor" yorumunu yaptı.

Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu görüntüler gelir adaletsizliğinin boyutunu sergiliyor ülkede

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBükücü:

Kesin doğulu aşirettir :)

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Haber YorumlarıŞahin Akalp:

Kiralik aractir fenomen olmak icin yapmistir anliyacginiz dumen yani??

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Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

"Ayranı yok içmeye, faytonla gider s.çmaya" ve Görmemişin oğlu olmuş, tutmuş ppsini koparmış" atasözlerinin müşterek anlamını ifade eden en uygun görüntü olmuş.

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