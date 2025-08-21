Lübnan Hükümeti, Mülteci Kamplarındaki Silahları Orduya Teslim Alıyor

Lübnan hükümeti, ülke genelinde silahlar üzerinde devlet tekeli kurmaya yönelik plan kapsamında mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını Lübnan ordusuna teslim etmeye başlayacağını açıkladı.

Lübnan hükümeti, Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki tüm silahlı grupların silahsızlandırılması ve silahlar üzerinde devlet tekeli kurmaya yönelik planı uygulamaya başladı. Hükümet, plan kapsamında mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını Lübnan ordusuna teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Planın başkent Beyrut'taki Burj al-Barajneh kampında silahların Lübnan ordusuna teslim edilmesiyle başlayacağını aktaran hükümet, bu hamlenin daha geniş kapsamlı bir silahsızlanma çabasının başlangıcı olduğunu ve önümüzdeki haftalarda Burj al-Barajneh ve ülke genelindeki diğer kamplardan da silahların teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Filistinli gruplar, uzun zamandır Lübnan'daki 12 mülteci kampında kısmen özerk olarak faaliyet gösteriyordu ve bu kamplar büyük ölçüde Lübnan devletinin yetki alanı dışında kalıyordu. - BEYRUT