Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 49 bin 328 kişinin yerinden edildiğini ve bu kişilerin 132 bin 742'sinin barınaklarda kaldığını açıkladı. Saldırılarda 886 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı'na göre yerinden edilmiş kişi sayısı 1 milyon 49 bin 328 ve bunların 132 bin 742'si barınaklarda kalıyor.
Öte yandan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 886 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 141 kişi de yaralandı. - BEYRUT