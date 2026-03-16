Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si evlerini terk etmek zorunda kaldı. Lübnan hükümeti, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı'na göre yerinden edilmiş kişi sayısı 1 milyon 49 bin 328 ve bunların 132 bin 742'si barınaklarda kalıyor.

Öte yandan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 886 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 141 kişi de yaralandı. - BEYRUT

