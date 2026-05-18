Lübnan'daki İsrail saldırılarında can kaybı 3 bin 20'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybının 3 bin 20'ye, yaralı sayısının ise 9 bin 273'e çıktığını duyurdu. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile İran'a başlattığı saldırıların ardından Hizbullah'ın misillemelerini neden göstererek Lübnan'da başkent Beyrut'un banliyöleri de dahil olmak üzere çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Söz konusu ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasındaki temaslar kapsamında temsilciler, 14-15 Mayıs tarihlerinde üçüncü kez ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temasların "son derece verimli" geçtiği belirtilerek, "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

