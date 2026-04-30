Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu can kaybı 2 bin 586'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran savaşıyla birlikte İsrail'in saldırılarının başladığı 2 Mart'tan bugüne kadar Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 586'ya, yaralı sayısının ise 8 bin 20'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in ateşkes ihlali

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da başlayan 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi her gün ihlal etmeye devam ediyor. - BEYRUT

