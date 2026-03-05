Haberler

Lübnan'da İsrail saldırılarında can kaybı 102'ye yükseldi

Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye, yaralıların sayısı ise 638'e ulaştı. İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Orta Doğu genelinde can kaybı artıyor.

Öte yandan altıncı gününe giren savaşta İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Orta Doğu genelinde de çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülkelerden yapılan resmi açıklamalara göre; İsrail'de 10 kişi ölürken, Kuveyt'te 3, Bahreyn'de ve Umman'da 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Suriye'de 4 ve Irak'ta en az 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu ise Kuveyt'teki İran saldırıları sırasında 6 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
