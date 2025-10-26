Louvre Müzesi'nde Soygun: İki Şüpheli Gözaltında

Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen soyguna karıştığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen soyguna yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturmaya yakın kaynaklar, soyguna karıştığı öne sürülen 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Fransız Le Parisien gazetesi, şüphelilerden birinin dün yerel saatle 22.00 sıralarında Paris-charles de Gaulle Havalimanı'nda Cezayir'e gitmek üzereyken yakalandığını aktardı. Diğer şüphelinin ise akşam saatlerinde Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde gözaltına alındığı kaydedildi. Paris savcısı Laure Beccuau, Le Parisien'in iddialarını doğruladı.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Müze müdürü istifa etmişti

Müze Müdürü Laurence des Cars soygunun ardından yaptığı açıklamada, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirmiş, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyerek, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu. Müze Müdürü Des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu, ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı. - PARİS