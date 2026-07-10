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Fransa, Fas'ı eledi Londra karıştı: 4 gözaltı

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Fransa'nın Dünya Kupası'nda Fas'ı elemesinin ardından Londra'da toplanan Faslı taraftarlar polisle çatıştı. Olaylarda 1 polis yaralanırken, 4 kişi kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındı.

Fransa'nın Dünya Kupası'nda Fas'ı elemesinin ardından Londra'da Faslı taraftarlar ile polisin çatışması sonucu 1 polisin yaralandığı 4 kişinin ise kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Dün Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Fas'ı elemesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar karıştı. Hyde Park yakınlarındaki Edgware Road'da toplanan Faslı taraftarlar trafiği kapattı. Polisin engellemelerine rağmen sokakları dolduran Faslı taraftarlar ile polis çatıştı. Göstericiler polise sis bombası ve şişe fırlattı. İngiliz polisi olaylarda, 1 polisin yaralandığını 4 kişinin ise kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındığını bildirdi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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