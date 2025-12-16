Liverpool şampiyonluk kutlamalarına dalan sürücüye 21 yıl 6 ay hapis

İngiltere'de Mayıs ayında Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamalarında aracıyla kalabalığa dalarak 134 kişiyi yaralayan Paul Doyle'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de Mayıs ayında Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında Liverpool şehrindeki Water Caddesi'nde aracıyla kalabalığın arasına dalarak 134 kişiyi yaralayan Paul Doyle'un duruşması dün Liverpool'daki Kraliyet Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmanın ilk gününde hakkındaki 31 suçlamayı reddeden Doyle, duruşmanın ikinci gününde ise suçlamaları kabul etti. Mahkeme, tehlikeli araç kullanma, arbede, 17 kasıtlı şekilde ağır fiziksel hasar vermeye teşebbüs, 9 kasıtlı ağır fiziksel hasara neden olma ve 3 kasıtlı yaralama suçlarından yargılanan 54 yaşındaki Doyle'un 21 yıl 6 ay hüküm giymesine karar verdi.

"Öfkeyle kalabalığa daldığı sırada insanları yaralamak istedi"

Savcı Paul Greaney, 8'i çocuk 134 kişinin üzerine aracını süren Doyle'un kutlamaların yapıldığı bölgeden arkadaşlarını arabayla almayı planladığını bildirerek, "Doyle, öfkesi tamamen kontrolü ele geçirmiş sinirli bir kişi. Sadece geniş çaplı hasara neden olmakla kalmadı, neşeli bir gün geçirmeyi bekleyen herkes için dehşete saçtı" dedi.

Greaney, "Araç kamerası incelendiğinde, kuvvetli bir şekilde sanığın kendini Water Caddesi'ndeki en önemli unsur olarak gördüğünü ve gitmek istediği yere ulaşması için herkesin önünden çekilmesini beklediği çıkarımını yapabiliyoruz. Buradaki gerçeklik çok basit, Doyle yolculuğu sırasında öfkesine yenik düştü ve öfkeyle kalabalığa daldığı sırada insanları yaralamak istedi" ifadelerini kullandı.

"Bir kahraman, şoförü durdurmak için araca bindi"

Greaney ayrıca, savcılar tarafından bir "kahraman" olarak nitelendirilen Daniel Barr'ın kalabalığın arasına dalan aracın bir anlığına yanında durmasıyla içgüdüsel olarak harekete geçtiğini ve Doyle'u durdurmaya çalıştığını vurguladı. Savcı Greaney, "Barr, aracın yolcu kapısını açarak içeri daldı. Bunu sürücüyü durdurma teşebbüsüyle gerçekleştirdi. Araç tekrar hareket etmeye başlamasıyla Barr, el frenini çekerek sürücüyü engellemeye çalıştı" dedi.

Liverpool Kraliyet Mahkemesi Hakimi Andrew Menary ise, "Aklı başında bir insanın nasıl Doyle'un davrandığın gibi davranabileceğini anlamak imkansız. Böylesine bir inatla insanların canlarını göz ardı ederek kalabalığın üzerine bir araç sürmek idrak edilemez bir durum" dedi. - LİVERPOOL