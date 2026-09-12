Litvanya’da motosikletçilerden cuma namazı sırasında çirkin provokasyon

Litvanya'nın Kaunas kentinde bir araya gelen motosikletçiler, cuma namazı sırasında yüksek sesle motosiklet çalıştırıp müzik çalarak ve cami yakınında kesilmiş bir domuz başı göstererek provokatif eylemde bulundu.

Litvanya'nın Kaunas kentinde yaklaşık 100 motosikletçi, cuma namazı sırasında Kaunas Camii yakınında toplanarak yüksek sesle motosiklet çalıştırdı ve müzik çaldı. Yerel saat ile 12.30 sıralarında cami yakınlarındaki bir parkın girişinde toplanmaya başlayan motorcular, namaz sırasında cami yakınlarında kesilmiş bir domuz kafası da göstererek, ırkçı sloganlar attı.

Yaşanan gerginlik üzerine bölgeye ilave polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, namaz sırasında caminin yakınında başka bir topluluğun da toplanması üzerine muhtemel risklerin değerlendirildiği ve bu nedenle bölgeye daha fazla polis gönderildiği belirtildi. Olayın gruplar arasında ciddi bir sorun yaşanmadan sona erdiği bildirildi.

Kaunas Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene de basına yaptığı açıklamada, toplantı ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle bazı kişiler hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi. Söz konusu ihlal nedeniyle kişilere 30 ila 150 euro arasında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Polis ayrıca, bazı kişiler hakkında nefret ve kışkırtma suçlarını düzenleyen ceza kanunları maddesi kapsamında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, motosikletçilerin yüksek gürültüyle camideki ibadeti engellemek üzere bölgede toplanacağı yönündeki bilgilerin, eylem öncesinde de kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

Müslüman topluluğu tepki gösterdi

Motosikletçilerin eylemi, bölgedeki Müslüman toplulukların tepkisine neden oldu. Yerel basına konuşan bir kişi, yaşananlar karşısında hayrete düştüğünü belirterek, "İnsanlar buraya dua etmek için geliyor, ibadetlerini yerine getiriyorlar ve ardından ayrılıyorlar. Hayrete düştüm çünkü bu durum çevredeki eğitim kurumları ve bölge sakinleri açısından da işleri zorlaştırıyor" dedi.

Aynı kişi, ibadethanelerin yakınında benzer olayların son dönemde arttığını belirterek, söz konusu eylemin ölçeğinin ise önceki olaylardan farklı olduğunu söyledi. Bölge sakini, "Bazı siyasetçilerin açıklamalarının ardından bu tür eylemler daha sık yaşanmaya başladı ancak bu, yaşananların en büyüğü oldu" ifadelerini kullandı.

Kaunas Camii devlet korumasında

Kaunas Camii, Litvanya tarafından devlet koruması altına alınmış kültürel miras alanları arasında bulunuyor. 1930-1932 yılları arasında eski bir mezarlığın bulunduğu alana inşa edilen, mimari, tarihi, anıtsal ve dini öneme sahip olan Kaunas Camii, Litvanya'daki tek tuğla cami olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı