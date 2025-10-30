Litvanya'da Meteoroloji Balonları Hava Trafiğini İkinci Kez Duraklattı

Litvanya, Vilnius Havalimanı çevresinde uçan meteoroloji balonları nedeniyle bu ay altıncı defa geçici süreyle kapatmak zorunda kaldı.

Litvanya'nın komşusu Belarus'tan gelen meteoroloji balonları, bir kez daha hava trafiğinde aksamaya neden oldu. Vilnius Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Vilnius Havalimanı'ndaki hava trafiği, bu akşam saat 20.10'da geçici olarak durduruldu. İlk bilgilere göre hava sahasının kısıtlanmasına ilişkin karar, Vilnius Havalimanı yönüne doğru uçan balon veya balonlar tespit edilmesi üzerine alındı. Hava sahasındaki kısıtlamalar, saat 23.10'a kadar yürürlükte kalacak" denildi.

Litvanya hava sahasına giren meteoroloji balonları, bu ay içerisinde daha önce beş defa benzer olaylara neden olmuştu. Litvanya'daki havaalanları, balonlar nedeniyle geçtiğimiz hafta üç defa kapatılmış, bu durum 112 uçuşu ve 16.500'den fazla yolcuyu etkilemişti.

Balonlar sigara kaçakçıları tarafından kullanılıyor

Litvanya, balonların sigara kaçakçıları tarafından kullanıldığını belirtiyor. Litvanyalı yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu bu uygulamaya göz yummakla suçluyor.

Baltık ülkesi, meteoroloji balonlarının hava sahasında oluşturduğu aksaklıklara cevap olarak Litvanya ile Belarus arasındaki sınır geçişlerini kasım ayı sonuna kadar kapatma ve meteoroloji balonlarını düşürme kararı aldığını açıklamıştı.

Lukaşenko ise Litvanya'nın sınırı kapatma kararını "çılgın bir aldatmaca" olarak nitelendirmiş ve Batı'yı Belarus ve Rusya'ya karşı hibrit bir savaş yürütmek ve dikenli tellerle yeni bir bölünme çağı başlatmakla suçlamıştı.

Yüzlerce yük kamyonu Belarus'ta mahsur kaldı

Litvanya'nın Belarus ile sınır kapılarını belirli istisnalar haricinde kapalı tutma kararı sonrasında yüzlerce Litvanyalı yük kamyonunun Belarus'ta mahsur kaldığı duyuruldu.

Litvanya Ulusal Karayolu Taşımacılığı Derneği tarafından bugün yayımlanan açıklamaya göre bazı kamyonlar Letonya ve Polonya üzerinden alternatif güzergahlara yönelirken, sınır kapılarındaki uzun kuyrukların gecikmelere neden olduğu ifade edildi. - VILNIUS